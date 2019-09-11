

جاكرتا 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم, محاضرة في جامعة مولانا سلطان حسن الدين الحكومية الإسلامية في مدينة بنتن بإندونيسيا عن العلاقات

وشهدت المحاضرة تساؤلات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب حول فرص زيادة التعاون بين المملكة وجمهورية إندونيسيا في شتى المجالات.

‏وفي ذات السياق التقى السفير الثقفي برئيس برلمان مدينة بنتن وعدد من نوابه, وجرى خلاله بحث فرص تعزيز التعاون الإستراتيجي والتعليمي والبرلماني والثقافي بين إندونيسيا والمملكة بما يخدم البلدين الشقيقين في تلك المجالات وإبراز جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

16:42ت م

0214



جاكرتا 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم, محاضرة في جامعة مولانا سلطان حسن الدين الحكومية الإسلامية في مدينة بنتن بإندونيسيا عن العلاقات السعودية الإندونيسية ورؤية 2030 ، وذلك تلبيته لدعوة معالي مدير الجامعة الدكتور فوز الإيمان، وسط حضور كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلابها.وشهدت المحاضرة تساؤلات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب حول فرص زيادة التعاون بين المملكة وجمهورية إندونيسيا في شتى المجالات.‏وفي ذات السياق التقى السفير الثقفي برئيس برلمان مدينة بنتن وعدد من نوابه, وجرى خلاله بحث فرص تعزيز التعاون الإستراتيجي والتعليمي والبرلماني والثقافي بين إندونيسيا والمملكة بما يخدم البلدين الشقيقين في تلك المجالات وإبراز جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //16:42ت م0214

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفير الثقفي يلقي محاضرة في جامعة بإندونيسيا حول العلاقات بين البلدين ورؤية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.