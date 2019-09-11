السعودية اليوم / القصبي يُدشن لوحة المؤشر التنفيذي لقياس أداء القطاع البلدي



مكة المكرمة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمكتبه اليوم، بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن, لوحة المؤشر التنفيذي لقياس أداء القطاع البلدي، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة للإسهام في الارتقاء بأداء القطاع البلدي.

وتبنّت أمانة العاصمة المقدسة تصميم وتطوير مؤشرات قياس أداء القطاع البلدي, انطلاقًا من خبرتها الواسعة في هذا المجال وذلك بالربط مع مختلف الجهات التابعة وأنظمة الخدمات والأنظمة المالية لجمع وقياس وتحليل مؤشرات الجهات وتحديثها بشكل يومي ليسهل على صانع القرار متابعة أداء القطاع والتحقق من تنفيذ السياسات الاستراتيجية والخطط التنفيذية.

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16:32ت م

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