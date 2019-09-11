السعودية اليوم / الكشافة العربية تمنح شخصيتين سعوديتين قلادة الكشاف العربي



شرم الشيخ 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

قلدت الكشافة العربية اليوم القائد الكشفي الدكتور والرائد الكشفي عصام يحيى الفيلالي والقائد الكشفي مبارك بن عوض الدوسري من منسوبي جمعية الكشافة العربية

وتمنح قلادة الكشاف العربي عادة للقادة الكشفيين الذين لهم دور بارز في المؤتمرات الكشفية العربية من حيث تقديم البحوث التي لها أثر في خدمة الحركة الكشفية والنهوض بها، وأثرت الساحة الكشفية بالإصدارات والمؤلفات ، ولهم دور استثنائي من خلال عملهم باللجان الفرعية العربية.

وعبر نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد عن اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز المستحق لاثنين من القيادات الكشفية المتميزة على المستوى العربي الذي يؤكد أن الكشافة السعودية رقم متقدم ومتميز دائماً على مختلف الأصعدة.

ومما يذكر أن القلادة مُنحت لعدد من الشخصيات الكشفية السعودية منذ إقرارها في المؤتمر الكشفي العربي السابع الذي استضافته ليبيا عام 1966م ، وهم (عبدالرحمن التونسي ، وعباس حداوي، ومعالي الدكتور عبدالله نصيف، وحسين جوادي، ويوسف الجمعان، ومعالي الدكتور محمد الرشيد ، وسعد الصفيان ، والدكتور خالد السليمان ، والدكتور عبدالله الفهد، والدكتور مقرن المقرن ، ومحمد الوهيبي).

// انتهى //

16:21ت م

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شرم الشيخ 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسقلدت الكشافة العربية اليوم القائد الكشفي الدكتور والرائد الكشفي عصام يحيى الفيلالي والقائد الكشفي مبارك بن عوض الدوسري من منسوبي جمعية الكشافة العربية السعودية , قلادة الكشاف العربي، وذلك خلال المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 الذي اختتم أعماله اليوم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بحضور مساعد وزير الشباب والرياضة في مصر الدكتور يوسف الورداني ، والأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي ، ورئيس اللجنة الكشفية العالمية كريج تيربي .وتمنح قلادة الكشاف العربي عادة للقادة الكشفيين الذين لهم دور بارز في المؤتمرات الكشفية العربية من حيث تقديم البحوث التي لها أثر في خدمة الحركة الكشفية والنهوض بها، وأثرت الساحة الكشفية بالإصدارات والمؤلفات ، ولهم دور استثنائي من خلال عملهم باللجان الفرعية العربية.وعبر نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد عن اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز المستحق لاثنين من القيادات الكشفية المتميزة على المستوى العربي الذي يؤكد أن الكشافة السعودية رقم متقدم ومتميز دائماً على مختلف الأصعدة.ومما يذكر أن القلادة مُنحت لعدد من الشخصيات الكشفية السعودية منذ إقرارها في المؤتمر الكشفي العربي السابع الذي استضافته ليبيا عام 1966م ، وهم (عبدالرحمن التونسي ، وعباس حداوي، ومعالي الدكتور عبدالله نصيف، وحسين جوادي، ويوسف الجمعان، ومعالي الدكتور محمد الرشيد ، وسعد الصفيان ، والدكتور خالد السليمان ، والدكتور عبدالله الفهد، والدكتور مقرن المقرن ، ومحمد الوهيبي).// انتهى //16:21ت م0208

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