السعودية اليوم / تعليم القطيف يستعد للاحتفاء باليوم الوطني



القطيف 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

عقدت وحدة النشاط الطلابي بمكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم ، الاجتماع التحضيري لأعضاء لجنة الاحتفاء باليوم الوطني ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة المجيدية الثانوية.

وأكد رئيس وحدة النشاط الطلابي خالد بن فهد السعود أهمية هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي ترسيخًا للاعتزاز بالدين، والولاء للمليك، والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب ومنسوبي التعليم.

وبين أن الاجتماع الذي حضره رواد النشاط والقادة الكشفيين تناول الإطار العام للمناسبة، ووضع الضوابط والمعايير لإقامة الحفل المركزي الموحد والذي سيقام في صالة الملك عبدالله الوطنية بمشاركة مدارس القطاع وآليات التنفيذ وسبل دعم الميدان، كما ناقش أبرز البرامج والأنشطة المعدة خصيصًا لليوم الوطني.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود وبذل المزيد للظهور المشرف لهذه المناسبة الغالية وتحقيق الأهداف المرجوة للحفل, الذي يقام تحت شعار "همّة حتى القمّة".

ودعا السعود رواد النشاط بالمدارس إلى تفعيل برنامج اليوم الوطني والعمل على توثيق جميع الفعاليات المنفذة من قبل المدارس والرفع بالتقارير .

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16:05ت م

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