السعودية اليوم / محافظ البدائع يرأس الاجتماع السنوي الـ 24



البدائع 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

رأس محافظ البدائع ‏عبد الرحمن بن عبد الكريم ‏السديس بمقر المحافظة اليوم الاجتماع السنوي الـ 24 لمدراء ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة .

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المتضمن الاستعداد لإقامة اي نشاط بالمحافظة وتطوير مستوى الخدمة للمواطن وقياس مدى رضاه ، والاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني ، وقد اتخذ الاجتماع التوصيات التي تخدم المواطن والمحافظة والمراكز التابعة لها .

وعبر محافظ البدائع عن شكره وتقديره لولاة الأمر على ما حظيت به المحافظة من معطيات ومشاريع تنموية كغيرها من محافظات المنطقة جاءت بمتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه .

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16:04ت م

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