السعودية اليوم / وكيل إمارة المنطقة الشرقية يكرم خريجي وخريجات برنامج "شباب تحقيق الرؤية"



الدمام 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة، كرم وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال ٢٣ شاباً وشابة ممن اجتازوا البرنامج التدريبي "شباب تحقيق الرؤية", الذي أطلقه المجلس على هامش أعمال المرحلة التأسيسية بالتعاون مع مجموعة سابر الدولية، واستغرق ٦ أسابيع.

كما تم تكريم نخبة من خريجي وخريجات البرنامج الحاصلين على جوائز التميز في مسارات البرنامج، بحضور عدد من القيادات الحكومية في المنطقة، وذلك في فندق الميرديان بالخبر.

ويهدف البرنامج إلى إشراك شباب الوطن في صناعة التنمية سعياً من المجلس إلى تأهيل الكفاءات الشابة وإعدادها للانخراط في سوق العمل، ويتضمن أنشطة إثرائية، وفقرات تحفيزية ، وورش عمل تفاعلية ، وجولات ميدانية ، وذلك تعزيز المشاركة الشبابية لابتكار حلول ريادية لمدن عصرية.

ويتضمن البرنامج أربعة مسارات تتمثل في مسار الحلول التقنية والتجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى توظيف التقنية وتسخيرها لتحسين نمط الحياة تركيزاً على الارتقاء بتجربة العميل في قطاع الضيافة ، ومسار الفنون التصميمية الذي يسعى إلى استكشاف المواهب الشابة وإشراكها في تجميل المدن لتعكس هوية مشرفة لقاطنيها وتهيئ بيئة محفزة لمرتاديها ، كما تضمن مسار الترفيه والرياضة الذي يسعى إلى إشراك الشباب في صناعة تصور للمنطقة كحاضنة للترفيه الهادف تعزيزاً لثقافة

// انتهى //

15:55ت م

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الدمام 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة، كرم وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال ٢٣ شاباً وشابة ممن اجتازوا البرنامج التدريبي "شباب تحقيق الرؤية", الذي أطلقه المجلس على هامش أعمال المرحلة التأسيسية بالتعاون مع مجموعة سابر الدولية، واستغرق ٦ أسابيع.كما تم تكريم نخبة من خريجي وخريجات البرنامج الحاصلين على جوائز التميز في مسارات البرنامج، بحضور عدد من القيادات الحكومية في المنطقة، وذلك في فندق الميرديان بالخبر.ويهدف البرنامج إلى إشراك شباب الوطن في صناعة التنمية سعياً من المجلس إلى تأهيل الكفاءات الشابة وإعدادها للانخراط في سوق العمل، ويتضمن أنشطة إثرائية، وفقرات تحفيزية ، وورش عمل تفاعلية ، وجولات ميدانية ، وذلك تعزيز المشاركة الشبابية لابتكار حلول ريادية لمدن عصرية.ويتضمن البرنامج أربعة مسارات تتمثل في مسار الحلول التقنية والتجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى توظيف التقنية وتسخيرها لتحسين نمط الحياة تركيزاً على الارتقاء بتجربة العميل في قطاع الضيافة ، ومسار الفنون التصميمية الذي يسعى إلى استكشاف المواهب الشابة وإشراكها في تجميل المدن لتعكس هوية مشرفة لقاطنيها وتهيئ بيئة محفزة لمرتاديها ، كما تضمن مسار الترفيه والرياضة الذي يسعى إلى إشراك الشباب في صناعة تصور للمنطقة كحاضنة للترفيه الهادف تعزيزاً لثقافة الرياضة المجتمعية ، إضافة إلى تفعيل مسارٍ لتنمية الشباب الذي يهدف إلى تفعيل ريادة الأعمال المجتمعية وفقَ أحدث حلول الابتكار المجتمعي التي من شأنها تعزيز المشاركة المسؤولة للشباب في خدمة وطنهم بمبادرات من شأنها تمكين أقرانهم.// انتهى //15:55ت م0199

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