السعودية اليوم / تعاون بين "الغذاء والدواء" و"جامعة الأمير سطام" في البحوث والتدريب



الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، مذكرة تعاون في مجال تقديم الخِدْمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية والدراسات والبحوث، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين.

ومثّل "الغذاء والدواء" في توقيع مذكرة التعاون بالرياض معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد.

وتركّز مذكرة التعاون على تبادل البيانات والإحصائيات المتوفرة لدى الطرفين، والتعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة، وتبادل الخِدْمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات كل طرف.

ووفقًا لمذكرة التعاون، تشارك "الغذاء والدواء" و"جامعة الأمير سطام" في المعارض والمؤتمرات والتدريبات العملية التي ينظمها الطرفان، كما تتعاونان في حالة الطوارئ بتأمين التواصل بكل طرقه المتاحة بما يضمن تدفق المعلومات بشكل فعّال، مع تشكيل اللجان المشتركة ذات العلاقة بمجال عمل الجهتين.

وتشمل المذكرة أيضاً التعاون في توعية المجتمع وتقديم الأعمال التطوعية، إضافة إلى تشكيل فريق فني من الجهتين لمناقشة التقدم في المشاريع المشتركة.

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15:54ت م

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