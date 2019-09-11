شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «الصحة» و «التنمية الاجتماعية» لتمويل 300 مشروع ريادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

وقّعت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل 300 مشاريع ناشئة وصغيرة في الأنشطة الصحية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن توجهات كل من وزارة الصحة وبنك التنمية الاجتماعية، للتعاون في التوعية والدعم والتمويل لأنشطة المشاريع الصحية في المملكة، والإسهام في تعزيز كفاءتها باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، تمكيناً للشباب والشابات لبدء مشاريع جديدة وخلاقة، ودعماً لبيئة الأعمال الريادية في القطاع الصحي بالتزامن مع مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

كما تأتي الاتفاقية ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية وخدمات غير المالية لأنشطة المشاريع الصحية المرشحة من وزارة الصحة، وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية، وكذلك تقديم برامج بناء القدرات المتخصصة لرواد الأعمال.