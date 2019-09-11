شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر "الخليج 365" تكشف حقيقة اختطاف طالب من مدرسة في جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي(جدة)
أكدت مصادر تعليمي لعكاظ عدم تسجيل أي بلاغ عن اختطاف طفل في مدرسة نجد الإبتدائية بحي الاجواد، وشدد المصدر بأن العملية التعليمية في المدرسة قد مضت على ما يرام، مؤكدا التحقيق والتثبت من مقطع فيديو انتشر على من الساعة التواصل اجتماعي.
وسجلت دوريات الأمن بمحافظة جدة التواجد بجوار المدرسة للتحقق من صحة المقطع في ظل عدم ورود أي بلاغ رسمي عن حالة اختطاف لطالب مدرسة.
وكشفت مصادر أمنية العقاب البدء في التحقيق في صحه مقطع الفيديو وكشفت، مع وضع عدد فرضيات عنه من إبرازها المزح واللهو خاصة في وجود عدد من الأشخاص لم يتحركوا لإنقاذ الطالب مع عدم ورود أي بلاغ لمركز شرطة السامر عن حادثة منذ يوم الإثنين.
و شدد المصدر على انه تحقيق يشمل مراجعة كافة البلاغات عن الفقد وإلاختطاف والتغيب بمحافظة جدة خلال الأيام الماضية.
الجدير بذكر أن المدرسة تقع في حي الأجواد جدة وتدرس بها مدرستين إحداها في الفترة الصباحية والأخرى مسائية.
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