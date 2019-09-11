شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يأمر بترقية 68 عضوًا من النيابة العامة إلى رئيس دائرة تحقيق وادعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بترقية 68 عضوًا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) .

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين, وولي عهده الأمين، لجهاز النيابة العامة، وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة.

وحث النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع كما عودوهم على ذلك, سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.