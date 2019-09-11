شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة عسير" تحبط توزيع 100 كجم عسل غير صالح للاستهلاك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (ابها)

أحبطت أمانة عسيرأكثر من 100 كيلو غرام من العسل الغير صالح للاستخدام الآدمي كانت معدة للتوزيع و تسويقها على المستهلكين.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأنه تم رصد عدة مخالفات على مجموعة من محلات العسل بعد أن تم ضبطها من قبل المراقبين خلال الجولات التفتيشية، مبيناً بأن المضبوطات كانت عبارة عن اكثر من 100 كيلو غرام من العسل الغير صالح للاستهلاك الآدمي ومخالفة تلك المحلات للاشتراطات الصحية.

وأضاف الحميدي بأن المراقبين ضبطوا 11 منتج عسل غير صالحة للاستهلاك، فيما قامت الفرق الرقابية بسحب 61 عينة عشوائية للتأكد من سلامة العسل بالسوق ومطابقتة للمعايير الصحية، فيما تم مصادرة ما يقارب 100 كيلوجرام من العسل وإتلافه فورا إضافة الى تطبيق أنظمة المخالفات البلدية بحق العينات الغير مطابقة.