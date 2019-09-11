- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت، مساء أمس، ورشة عمل "التخطيط الاستراتيجي" من مشروع الاحتضان الكلي لجمعية "كيان" للأيتام.
قدّم الورشة المدرب والمستشار الإداري، محمد بن أحمد حربان،؛ وذلك بناء على الشراكة المبرمة بين مؤسسة الملك خالد الخيرية وجمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة.
حضر الورشة رئيس مجلس الإدارة بالجمعية سمها بنت سعيد الغامدي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الشركاء والداعمين والجهة الإشرافية والمستفيدين وموظفات الجمعية من يوم الأحد الماضي واستمرت ثلاثة أيام بمقر الجمعية بحي الفلاح بالرياض.
واشتملت الورشة على مقدمة عن التخطيط الاستراتيجي، ثم تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجمعية، وتحليل الأطراف ذات العلاقة بالجمعية، وإعادة صياغة الرؤية والرسالة وتحديد الأهداف الاستراتيجية والقيم المؤسسية.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 03:51 PMاختتام ورشة التخطيط الاستراتيجي لجمعية "كيان" بالرياض
اختتمت، مساء أمس، ورشة عمل "التخطيط الاستراتيجي" من مشروع الاحتضان الكلي لجمعية "كيان" للأيتام.
قدّم الورشة المدرب والمستشار الإداري، محمد بن أحمد حربان،؛ وذلك بناء على الشراكة المبرمة بين مؤسسة الملك خالد الخيرية وجمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة.
حضر الورشة رئيس مجلس الإدارة بالجمعية سمها بنت سعيد الغامدي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الشركاء والداعمين والجهة الإشرافية والمستفيدين وموظفات الجمعية من يوم الأحد الماضي واستمرت ثلاثة أيام بمقر الجمعية بحي الفلاح بالرياض.
واشتملت الورشة على مقدمة عن التخطيط الاستراتيجي، ثم تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجمعية، وتحليل الأطراف ذات العلاقة بالجمعية، وإعادة صياغة الرؤية والرسالة وتحديد الأهداف الاستراتيجية والقيم المؤسسية.
، اختتام ورشة التخطيط الاستراتيجي لجمعية "كيان" بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام ورشة التخطيط الاستراتيجي لجمعية "كيان" بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.