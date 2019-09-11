، اختتام ورشة التخطيط الاستراتيجي لجمعية "كيان" بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت، مساء أمس، ورشة عمل "التخطيط الاستراتيجي" من مشروع الاحتضان الكلي لجمعية "كيان" للأيتام.

قدّم الورشة المدرب والمستشار الإداري، محمد بن أحمد حربان،؛ وذلك بناء على الشراكة المبرمة بين مؤسسة الملك خالد الخيرية وجمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة.

حضر الورشة رئيس مجلس الإدارة بالجمعية سمها بنت سعيد الغامدي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الشركاء والداعمين والجهة الإشرافية والمستفيدين وموظفات الجمعية من يوم الأحد الماضي واستمرت ثلاثة أيام بمقر الجمعية بحي الفلاح بالرياض.

واشتملت الورشة على مقدمة عن التخطيط الاستراتيجي، ثم تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجمعية، وتحليل الأطراف ذات العلاقة بالجمعية، وإعادة صياغة الرؤية والرسالة وتحديد الأهداف الاستراتيجية والقيم المؤسسية.

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