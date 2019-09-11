محمد بن مسعود - الدمام - عبر إصدار أول معاملة إلكترونية لخدمة مختلف الفئات دشن أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري، صباح اليوم المنصة الإدارية الموحدة، عبر إصدار أول معاملة إلكترونية؛ بغرض إنهاء التعامل الورقي لصالح فئات المجتمع المختلفة. وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن تفعيل مبادرة "وزارة بلا ورق" وفقاً لرؤية المملكة 2030. 11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 03:39 PM Advertisements عبر إصدار أول معاملة إلكترونية لخدمة مختلف الفئات عرعر.. أمين "الشمالية" يدشن المنصة الإدارية "بلا ورق" عرعر.. أمين "الشمالية" يدشن المنصة الإدارية "بلا ورق" دشن أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري، صباح اليوم المنصة الإدارية الموحدة، عبر إصدار أول معاملة إلكترونية؛ بغرض إنهاء التعامل الورقي لصالح فئات المجتمع المختلفة. وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن تفعيل مبادرة "وزارة بلا ورق" وفقاً لرؤية المملكة 2030. الكلمات المفتاحية ، عرعر.. أمين "الشمالية" يدشن المنصة الإدارية "بلا ورق" ،

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