السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يرأس اجتماع لجنة الآبار المكشوفة والمهملة بالمنطقة



حائل 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم اجتماع لجنة الآبار المكشوفة والمهملة بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة بالمنطقة .

وفي بداية الاجتماع أكد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن اهتمام القيادة الحكيمة بسلامة الجميع ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لكل ما يحقق سلامة أبناء المنطقة والمقيمين فيها .

وحث سمو نائب أمير حائل على تطوير آليات العمل لاستكمال أعمال اللجنة وإيجاد وسائل تواصل تسهل سرعة الابلاغ عن أي موقع مؤكداً متابعة سموه لنتائج أعمال اللجنة أولاً بأول بما ينعكس على سلامة الجميع وإيجاد الحلول الشاملة والآمنة لكافة المواقع التي يوجد بها آبار مكشوفة أو مهملة بإذن الله .

// انتهى //

15:27ت م

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