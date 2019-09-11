السعودية اليوم / "خماسية التوازن " .. دورة تدريبية بكلية الاتصالات بالرياض



‏الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة بإدارة الخدمات الإرشادية التابعة لوكالة الكلية لخدمات المتدربين اليوم, دورة خماسية التوازن تستهدف متدربي الكلية المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي الحالي.

ويهدف هذا البرنامج الذي أقيم بقاعة الدورات التدريبية بمبنى العمادة إلى غرس مفهوم التوازن في حياة الشباب، وقياس قدراتهم في تحقيق التوازن في مختلف أدوار الحياة ، وكيف يمكن أن يعالج الخلل ويعيد لحياته نظام التوازن الذي يحقق له الاطمئنان والإنجاز والنجاح.

// انتهى //

15:25ت م

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