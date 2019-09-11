السعودية اليوم / أكاديمية "هدف" للقيادة تختتم غدًا البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من موظفي القطاع الخاص



الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

تختتِم الدفعة الثانية من الملتحقين بالبرنامج التدريبي لتطوير قيادات القطاع الخاص في أكاديمية "هدف" للقيادة غدًا, المرحلة الأولى من البرنامج على أن تبدأ مرحلة التطبيق العملي داخل المنشآت لمدة ستة أسابيع قادمة، وبعدها يعود المتدربون للمرحلة الثانية من البرنامج لمدة أسبوع.

وتلقى المتدربون المنضمون للأكاديمية التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تدريبا على جدارات قيادة فريق العمل قدمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، بالإضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.

كما جرى خلال الأسبوع اجتماع المتدربين مع مرشدين لهم من قادة الأعمال لتقديم التوجيه والإرشاد للمجموعات في برامج تطبيق التعلم.

وتهدف أكاديمية "هدف" للقيادة إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ومنسوبات القطاع الخاص، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشاريع العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا.

وجرى تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يُقدَّم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشاريع تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يكون خلال المرحلتين الرابعة والخامسة التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشاريع وحفل التخرج.

وتتضمن شروط الالتحاق في أكاديمية "هدف" للقيادة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة بكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.

// انتهى //

15:22ت م

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