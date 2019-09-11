

القريات 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

استعرض مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد عبدالله الثبيتي، خطط إدارة التخطيط والتطوير للبنين مع مدير الإدارة الدكتور سالم رشيد الفريجي وجميع منسوبي القسم من البنين، وللبنات عن طريق الدائرة الإلكترونية.

وثمن الدكتور الثبيتي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، متطرقاً للدور المهم لقسم التخطيط والتطوير في متابعة وتقويم خطط أقسام الإدارة والدعم والمساندة لها ولمدارسها وضرورة تقويم نواتج التعلم، ونوه بالتوسع في تطبيق لوحة القيادة لبعض الأقسام .

// انتهى //

15:19ت م

0180





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يناقش خطط إدارة التخطيط والتطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.