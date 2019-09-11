السعودية اليوم / مدير تعليم الشرقية يفتتح دورة "نظم التميز المستدامة في ضوء معايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة"



الدمام 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

افتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان اليوم, دورة "نظم التميز المستدامة في ضوء معايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة" استهدفت قيادات الإدارات المرتبطة بالمدير العام وقطاع الشؤون المدرسية.

وأكد الدكتور الشلعان أهمية هذه الجائزة التي تحمل اسم مؤسس هذا البلاد المباركة الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، لافتًا الانتباه إلى أن الجائزة تسعى للتطوير في المؤسسات التعليمية وصولا للجودة الحقيقة في الأداء.

وبين أن العمل بجميع معايير الجائزة وشروطها له أثر في الميدان التربوي في تطبيق ممارسات متميزة ينعكس تطبيقها بالفائدة على الطلاب والطالبات في مدارسهم ، معربًا عن شكره لمدير مركز التميز بتعليم الشرقية وفريق العمل القائم على هذه الدورة ، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

واستعرضت مدير مركز التميز بتعليم المنطقة الشرقية فاطمة رويس خلال افتتاح الدورة ، الرؤية الاستراتيجية لرحلة التميز المؤسسي المستدامة لإدارة تعليم الشرقية في ٨ أعوام التي بدأت منذ عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢٥م وبهذه الرحلة ستحقق الإدارة أكبر جائزة وهي أداء فائق وتوطين مستدام لممارسات ونظم التميز .

كما استعرضت الخطة الزمنية لمشاركة تعليم المنطقة الشرقية بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها الخامسة لعام ٢٠٢٠م ، التي تضمنت محاور العمل من خلال تأهيل فريق المقيم الداخلي والتشخيص الأولي والمواءمة مع معايير التميز المؤسسي بجائزة التعليم للتميز وبناء خطة العمل وكتابة تقرير الجاهزية للمشاركة والتأهيل لكافة قيادات ومنسوبي إدارة تعليم الشرقية ومعالجة فرص التحسين والتقييم الداخلي والمقارنات المرجعية مع بيوت الخبرة والتهيئة للتقييم الميداني الخارجي.

يذكر أن الدورة تضمنت جلستان ، الأولى تعريف بالجائزة وأهدافها وأهميتها, بالإضافة إلى تعريف التميز المؤسسي ومبادئ الجودة ، قدمها مشرف التميز بتعليم الشرقية عبدالله بن علي القحطاني ، أما الثانية فناقشت معايير التميز المؤسسي للجائزة ، وقدمتها مدير إدارة الجودة وقياس الأداء سعاد بن محمد الغامدي.

// انتهى //

15:19ت م

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