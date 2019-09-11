السعودية اليوم / جامعة الأعمال والتكنولوجيا تختتم برنامجها المخصص لتدريب كبار المديرين بشركات القطاع العقاري



جدة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

اختتم مركز التعليم التنفيذي في جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) أمس بجدة, برنامجه المخصص لتدريب مجموعة من كبار المديرين في عدد من شركات القطاع الخاص للاستثمار العقاري في إدارة المشاريع والمخاطر.

وتطرق البرنامج الذي استمر لأربعة أيام عدة محاور أبرزها إدارة المشاريع والبرامج، ودورة حياة المشروع في الأعمال التجارية، والتنظيم والجودة، وخطط المشروع وإدارة أصحاب المصلحة، وإدارة النطاق والتقدير، والجدولة وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر، ومراقبة التغيير، وإدارة التكوين, وإدارة التكاليف.

يُذكر أن البرنامج التدريبي يؤهل المهنيين كمديري مشاريع دوليين معتمدين (CIPM) من قبل الأكاديمية الأمريكية لإدارة المشاريع (AAPM)، التي تعد مركز التعليم التنفيذي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا -UBT Executive Education- الممثل الرسمي لها في المملكة العربية

// انتهى //

15:18ت م

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جدة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واساختتم مركز التعليم التنفيذي في جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) أمس بجدة, برنامجه المخصص لتدريب مجموعة من كبار المديرين في عدد من شركات القطاع الخاص للاستثمار العقاري في إدارة المشاريع والمخاطر.وتطرق البرنامج الذي استمر لأربعة أيام عدة محاور أبرزها إدارة المشاريع والبرامج، ودورة حياة المشروع في الأعمال التجارية، والتنظيم والجودة، وخطط المشروع وإدارة أصحاب المصلحة، وإدارة النطاق والتقدير، والجدولة وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر، ومراقبة التغيير، وإدارة التكوين, وإدارة التكاليف.يُذكر أن البرنامج التدريبي يؤهل المهنيين كمديري مشاريع دوليين معتمدين (CIPM) من قبل الأكاديمية الأمريكية لإدارة المشاريع (AAPM)، التي تعد مركز التعليم التنفيذي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا -UBT Executive Education- الممثل الرسمي لها في المملكة العربية السعودية // انتهى //15:18ت م0175

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