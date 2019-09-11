السعودية اليوم / جامعة طيبة تنظم حفل ختام للأنشطة الطلابية واستقبال المستجدين



المدينة المنورة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بعنوان " أبدعتم" بالإضافة إلى استقبال الطلبة المستجدين.

وتضمن الحفل عرض مرئي عن برنامج (ترجم أفكارك) الخاص بالأنشطة الطلابية، تضمن التعريف بالأنشطة والأندية الطلابية المتخصصة، وما تقدمه الجامعة من جهود وخدمات في هذا المجال.

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني في كلمته أن جامعة طيبة تضع الطلبة نصب عينها وتسعى لتهيئة جميع الخدمات وتذليل الصعاب، وترشده وتوجهه نحو تحقيق ذاته وتنمية استكشاف ميوله وقدراته وتوظيفها بما يخدم مصلحة دينه ووطنه.

من جهته قدم عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي, شكره لمعالي مدير الجامعة على دعمه للأنشطة الطلابية ورعايتها على مدار العام الماضي، مؤكدًا حرص معاليه على استمرار عطاءات الأندية الطلابية، ودعمها لتحقيق أهدافها تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتنظيم عمادة شؤون الطلاب.

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15:15ت م

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