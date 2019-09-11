السعودية اليوم / كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى تطلق برنامج الزيارات الميدانية لعياداتها المتنقلة



مكة المكرمة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت كلية طب الأسنان في جامعة أم القرى، اليوم، برنامج الزيارات الميدانية لعياداتها المتنقلة، خلال العام الجامعي 1440/ 1441هـ، بمدرسة زيد بن أسلم الابتدائية، بحي الخضراء بالعاصمة المقدسة ، بحضور وكلاء الكلية، وأطباء الامتياز، وقائد المدرسة فايز الحارثي، ومدير النشاط الطلابي جمال المالكي.

وأوضح وكيل كلية طب الأسنان للشؤون السريرية الدكتور عمير بخاري "أن العيادات المتنقلة المتخصصة في طب الأسنان تعتبر ضمن مساهمات الكلية لخدمة المجتمع وتنميته، وتعزيز صحة الفم والأسنان لأطفال المدارس، ونشر الثقافة الصحية الوقائية، والعمل التطوعي، واستخدام نتائج نسب التسوس في الأبحاث العلمية"، وقال: "إن برنامج الزيارات الميدانية للعيادات المتنقلة ينفذ للعام الثالث على التوالي، كاشفًا على أكثر من 2300 طالب وطالبة أجريت لهم الفحوصات اللازمة من جلسات الفلورايد، والتدخل العلاجي للتسوس وأمراض اللثة".

وأشار بخاري إلى أنه تم الكشف على 100 طالب، بينما تمت توعية 120 طالباً على كيفية المحافظة على الأسنان، ووقايتها من التسوس خلال المحاضرة العلمية التي قدمت لهم.

يذكر أن إجمالي المدارس التي تمت زيارتها بمكة المكرمة 26 مدرسة، وتتكون العيادات المتنقلة من عيادتي أسنان مجهزة بكامل الاحتياجات لضمان العملية العلاجية والبحثية، ومخازن لحفظ الأدوات الطبية، ووحدة متكاملة للأشعة السينية، وغرفة مخصصة للانتظار والكشف الأولي.

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15:12ت م

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