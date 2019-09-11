السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يعزي أسرة شهيد الواجب المري



الأحساء 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

قدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء أمس التعزية لعائلة الشهيد العريف علي ناصر المري من منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة أثناء قيامه بواجبه دفاعا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.

ونقل سمو محافظ الأحساء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظها الله - ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أسرة الشهيد.

وأكد سموه خلال تعزيته ، أن استشهاده في سبيل وطنه لهو وسام فخر واعتزاز لأهله وذويه ، داعياً المولى عز وجل أن يكتب النصر والتمكين لقواتنا التي تذود عن حياض الوطن الغالي تحت قيادة حكومتنا الرشيدة ، سائلاً الله تعالى أن يسكن الشهيد المري فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتها أعربت أسرة المري عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو محافظ الأحساء ، على التعزية والمواساة لها في استشهاد ابنها علي المري.

// انتهى //

15:10ت م

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