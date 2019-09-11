السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 68 عضوًا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء



الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بترقية 68 عضوًا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) .

وثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- لجهاز النيابة العامة، وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة.

وحث معاليه أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع كما عودوهم على ذلك, سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.

// انتهى //

15:08ت م

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