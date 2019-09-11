السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل فريق وزارة الداخلية المعني باستكمال ودراسة تطوير العمل في مجالس المناطق والمجالس المحلية



حائل 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم فريق وزارة الداخلية المعني باستكمال ودراسة تطوير العمل في مجالس المناطق والمجالس المحلية وإبراز دورها في الأعمال التنموية برئاسة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن مشاري بن عياف من وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق ومدير شؤون المناطق بوكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق شاهر الجنفاوي .

وفي مستهل اللقاء نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية – حفظهما الله - لتطوير إمارات ومجالس المناطق منوهاً سموه بجهود الفريق وأمانة مجلس منطقة حائل مؤكداً أهمية تكامل الجهود في كل ما يدعم مسيرة التنمية في مناطق المملكة ومنطقة حائل .

من جهته أعرب الأمير عبدالرحمن بن مشاري بن عياف عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما وجده الفريق من مساندة مشيداً بما وجده من تعاون في إمارة ومجلس منطقة حائل .

حضر الاستقبال أمين منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران .

// انتهى //

15:07ت م

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