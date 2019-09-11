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القرني يقدم أسهل وصفة للسعادة
متابعات الخليج 365 -الرياض
تفاعل الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني مع وسم أسهل وصفة للسعادة الذي وصل الترند السعودي خلال الساعات الماضية.
وأشار القرني إلى أن العمل الصالح هو سر السعادة في الدنيا والآخرة مستدلًا على ذلك بقول الله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
وشهد الوسم العديد من التغريدات التي تفسر أسباب السعادة من وجهة نظر أصحابها حيث قالت مغردة: ” هل جرّبت احتضان الأطفال؟، إنه كضمادٍ مؤقت من كل ندبة خفيّة في القلب، الوقوع بين ذراعيهم أشبه بالطمأنينة والدفء المكنون في أشعة الشمس، هم مواساة ربانيّة في الأرض من كل بؤس يحيط هذا العالم”.
ونصحت مغردة أخرى بمخالطة السعداء فالسعادة كما تقول “معدية” حيث علقت بالقول: “أكثر مقولة صادقة وقعت عليها عيني: “جاور السعيد تسعَد” لأن السّعادة مُعدية يا رفاق”.
ونشرت المغردة “مها” صورة لعدد من المسلمين على باب الكعبة وعلقت عليها بالقول: “وليغلبنّ جبره كسرك، ولتصلحنّ رحمته حزنك، وليُلطفنّ لطفه فواجعك، فاستند بظهرك المائل على بابه، سُبحانه”.
أما “جوري” فقالت: “الذكريات الجميلة، كسرب من الطيور لا يمكنك القبض عليها ولكن يمكنك الاستمتاع بمرورها أمامك”.
بدورها قالت “وسماء”: واجهت مريم ابنة عمران تهمة شنيعة ومع ذلك قال الله لها: {فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا} .. عش حياتك… أسعد نفسك لا ترهق نفسك بالتفكير والله عنده حسن التدبير.
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