عشرينية تطلب الانفصال عن والدها في حساب المواطن .. والبرنامج يرد

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على طلب مواطنة عشرينية ترغب في الانفصال عن والدها في برنامج حساب متابعات الخليج 365 حيث تقيم بعيدًا عنه.

وقالت الفتاة إنها لا يمكن أن تثبت استقلالية المسكن لأنها تقيم مع خالتها وقد غادرت منزل والدها الذي قام بتسجيلها في البرنامج ويحصل على الدعم الخاص بها ولا يعطي لها منه شيئًا ولا ينفق عليها.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج، بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الاسرة.

ورفض حساب متابعات الخليج 365 الاعتداد بإرفاق مستندات تخص خالة المواطنة مشددًا على ضرورة أن تكون المستندات الدالة على الاستقلالية في السكن باسم الشخص الراغب في التسجيل.

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وكان حساب متابعات الخليج 365 بدأ منذ الساعات الأولى من يوم أمس، العاشر من شهر سبتمبر، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.

وبلغت قيمة الدفعة الـ22 من حساب متابعات الخليج 365، 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابعٍ، شملهم الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 لشهر سبتمبر.

وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

من جهة أخرى بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.