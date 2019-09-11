2019-09-11

شاهد الصور.. وزارة الدفاع تكشف عن الطائرات المشاركة في احتفال اليوم الوطني 89

متابعات الخليج 365 -الرياض

كشفت وزارة الدفاع عن تصاميم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية التي من المقرر أن تشارك في احتفال اليوم الوطني 89.

وتنوعت الطائرات بين عدة طرازات مثل التايفون والتورنيدو و F15 S وهي كلها طائرات مقاتلة.

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وتزين الطائرات بصور القيادة وعلم المملكة.

يُذكر أن المملكة سوف تحتفل بمناسبة اليوم الوطني 89، يوم 23 سبتمبر الجاري بمجموعة من الفعاليات المتنوعة.