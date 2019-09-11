2019-09-11

شاهد.. أمير الرياض يتفاعل بعفوية مع أحد المرضى ويعده بزيارة أخرى

متابعات الخليج 365 -الرياض

في لفتة إنسانية كريمة تفاعل أمير الرياض فيصل بن بندر، مع أحد المرضى أثناء زيارته له في المستشفى.

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واستجاب أمير الرياض للمريض وسط إلحاح وإصرار فطري، ووعده الأمير فيصل بزيارة أخرى تكريمًا لاحتفائه.

وأظهر مقطع فيديو متداول أمير الرياض وهو يُقبّل رأس المريض الذي ظل ممسكًا بيد الأمير ويُلح عليه بزيارته مرة أخرى.