شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تبوك) أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في المدعو محمد بن مطلق بن سليمان العطوي (سعودي الجنسية)، لقيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه. أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في المدعو محمد بن مطلق بن سليمان العطوي (سعودي الجنسية)، لقيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حكم القتل اليوم الأربعاء 12 / /1 1441هـ في منطقة تبوك.



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