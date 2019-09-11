شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد شاحنة عكس السير وقطع الإشارة الضوئية بالحدود الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) تمكنت دوريات المرور بالحدود الشمالية من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بعكس اتجاه السير وقطع الإشارة الضوئية. تمكنت دوريات المرور بالحدود الشمالية من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بعكس اتجاه السير وقطع الإشارة الضوئية. وأضاف "المرور السعودي" عبر حسابه على موقع "تويتر" بأنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.