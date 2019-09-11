الأمير مشعل بن ماجد يدشن جائزة جدة للإبداع لعام 1441

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بارك الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم الأربعاء "جائزة جدة للإبداع 1441هـ" بنسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة" بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وذات العلاقة والمهتمين بهذا الجانب، وذلك بجامعة الملك عبدالعزيز.

حيث بدأت مراسم التدشين بآيات عطرة من الذكر الحكيم تبعها كلمة لرئيس اللجنة الإشرافية العليا، الدكتور أسامة طيب، استعرض خلالها أهداف الجائزة وما حققته خلال النسخ الماضية.

عقب ذلك أعلن الأمير مشعل بن ماجد تدشين الجائزة، مستعرضا مجالات هذه النسخة.

عقب ذلك شاهد والحضور عرضا مرئيا عن الجائزة.

من جانب آخر بارك الأمير مشعل بن ماجد توقيع مذكرة تفاهم في مجالات البحث والتأليف والنشر العلمي المشترك، وذلك بين جامعة جدة، والفائزة بجائزة جدة للإبداع الفردي للعام 1440هـ الأستاذة فاطمة عثمان باوجيه.

وعقب التدشين أدلى بتصريح قال فيه "نرحب بالجميع بجائزة جدة للإبداع بدورتها الثالثة، متمنيا إن شاء الله بهذا العام أن تكون الجائزة قد بلغت من العمر والجودة وأعداد المتقدمين الأعلى، متأملا تفاعل مجتمع جدة بإبداعتهم وليس بالدعم فقط، فلا بد أن نظهر مجتمعنا للعلن أنه مبدع حتى نغير من حياتنا، فالمملكة فيها من المبدعين الكثير، وجدة كذلك، ونحمد الله أننا في بلد مبدع وقيادة مبدعة، ومدينة دوما تنشد الإبداع متمنيا من الله العلي القدير أن يوفقنا وأن نحتفل هذا العام بمبدعي جدة وبشكل راق.

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يذكر أن الجائزة ستحضر بهذه النسخه بـ 6 مجالات، مع استحداث مجالي الإبداع في اللغة العربية (لغه القرآن) والإبداع لرواد الأعمال، ويتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات، وهي على النحو التالي:

1 - الإبداع في اللغة العربية (لغة القرآن) وتُعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها.

2 - الإبداع الحكومي: وتُعنى بجودة مبادرات الجهات الحكومية وأثرها على المجتمع.

3 - الإبداع الأمني: وتُعنى بما يهتم بأمن وسلامة الفرد والمجتمع من مبادرات وبرامج.

4 - الإبداع المجتمعي: وهي مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية وترتقي بأفراده.

5 - الإبداع لرواد الأعمال: وهي مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة، حيث تسهم بنمو الحركة الاقتصادية بالمحافظة.

6 - الإبداع الفردي: وهي مشاريع فردية تسهم برقي المجتمع ودعم التنمية، فيما يبدأ موقع الجائزة باستقبال المبادرات بتاريخ 8 / 2 / 1441هـ، وآخر موعد بذلك بتاريخ 7 / 4 / 1441هـ على الرابط jeddahawards.org.