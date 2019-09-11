خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

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وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير مصعب بن فهد بن فيصل، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز.