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محمد بن مسعود - الدمام - استمرّت معاناة أهالي محافظة يدمة والمراكز التابعة لها؛ جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر خلال اليوم الماضي.
وقال الشاكون لـ"الخليج 365": قطع التيار أمس في الساعة 12:00 وعاد في العاشرة مساء، ثم حدثت اليوم انقطاعات متكررة، مما تسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية، وتوقف معاملات المواطنين في الجهات الحكومية.
وذكر مصدر شركة الكهرباء أن حريقاً نشب في الوحدة الحلقية "rmu" بمحطة عشارة التي تغذي محافظة يدمة ومراكزها.
وطالب المواطنون بسرعة التحرك، وإيجاد حلول عاجلة وجذرية، لإنهاء المعاناة.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 02:53 PM
استمرّت معاناة أهالي محافظة يدمة والمراكز التابعة لها؛ جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر خلال اليوم الماضي.
وقال الشاكون لـ"الخليج 365": قطع التيار أمس في الساعة 12:00 وعاد في العاشرة مساء، ثم حدثت اليوم انقطاعات متكررة، مما تسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية، وتوقف معاملات المواطنين في الجهات الحكومية.
وذكر مصدر شركة الكهرباء أن حريقاً نشب في الوحدة الحلقية "rmu" بمحطة عشارة التي تغذي محافظة يدمة ومراكزها.
وطالب المواطنون بسرعة التحرك، وإيجاد حلول عاجلة وجذرية، لإنهاء المعاناة.
، انقطاعات متكررة للكهرباء في يدمة.. ومطالبات بحلول عاجلة ،
المصدر : الخليج 365
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