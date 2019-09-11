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محمد بن مسعود - الدمام - شكا سكان عمارة رقم 14 التي تحوي 24 شقة في إسكان الأمير عبدالمجيد المجموعة ثلاثة بجنوب جدة، جراء انقطاع الكهرباء لساعات وبشكل متكرر منذ قرابة الشهر.
وذكر الشاكون أنهم تقدموا بعدة بلاغات لشركة الكهرباء، فأفادت بالعطل يحتاج إلى فرقة مختصة وقد يحتاج إلى بعض الوقت لإصلاحه.
وأشاروا إلى أنه لم يحدث أي جديد ولاتزال مشكلة انقطاع الكهرباء قائمة.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 02:35 PMسكان عمارة بحي الإسكان الجنوبي بجدة يشكون من انقطاع الكهرباء
شكا سكان عمارة رقم 14 التي تحوي 24 شقة في إسكان الأمير عبدالمجيد المجموعة ثلاثة بجنوب جدة، جراء انقطاع الكهرباء لساعات وبشكل متكرر منذ قرابة الشهر.
وذكر الشاكون أنهم تقدموا بعدة بلاغات لشركة الكهرباء، فأفادت بالعطل يحتاج إلى فرقة مختصة وقد يحتاج إلى بعض الوقت لإصلاحه.
وأشاروا إلى أنه لم يحدث أي جديد ولاتزال مشكلة انقطاع الكهرباء قائمة.
، سكان عمارة بحي الإسكان الجنوبي بجدة يشكون من انقطاع الكهرباء ،
المصدر : الخليج 365
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