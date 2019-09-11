، مصر.. المؤبد لـ"بديع" و"الشاطر" و"البلتاجي" في "التخابر مع حماس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة أصدرت الحكم اليوم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب محمد مرسي، وخمسة آخرين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس".

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية فقد أسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهي حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني؛ بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقي بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة؛ لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.