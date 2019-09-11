- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب محمد مرسي، وخمسة آخرين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس".
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية فقد أسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهي حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني؛ بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقي بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة؛ لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 02:12 PM
محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة أصدرت الحكم اليوم
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب محمد مرسي، وخمسة آخرين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس".
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية فقد أسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهي حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني؛ بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقي بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة؛ لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
، مصر.. المؤبد لـ"بديع" و"الشاطر" و"البلتاجي" في "التخابر مع حماس" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. المؤبد لـ"بديع" و"الشاطر" و"البلتاجي" في "التخابر مع حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.