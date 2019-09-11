لحظة مقتـل مقيم دهساً على يد شابين وسرقـة مركبته بالرياض

دبي - بواسطة محمد فارس رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مقتـل مقيم من الجنسية الهندية دهسـاً على يد مواطنين بأحد أحياء الرياض وسرقـة سيارته والهرب من موقع الحـادث.

وبيّن الفيديو لحظة اعتداء المواطنين على المقيم بالضرب وطرحه أرضاً في وضح النهار، وعندما حاول بعض الأفراد المتواجدين بالموقع فك المشاجرة، والإمساك بالشابين، هربا من الموقع وقام أحدهما بـدهس المجني عليه ما أدى إلى وفـاته، أما الآخر فسرق سيارته وفرّ من الموقع في وقت وجيز.

وأعلنت شرطة الرياض في وقت سابق عن إلقاء القبض على شابين يستقلان سيارة من نوع تويوتا برادو قاما بالاعتداء بالضـرب والـدهس العمد على مقيم من الجنسية الهندية؛ نتج عنه وفـاته، وسرقة سيارته والفرار بها إلى جهة غير معلومة.

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