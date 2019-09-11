والد الطالب 《معتز》 يعلن تنازله عن قاتل “ابنه”.. بشرطين!

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أفاد المواطن، خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب «معتز»، الذي قضي بمدرسته -بشر بن الوليد، غرب الرياض- خنقًا، وقال المواطن أنه عفا «لوجه الله عن الطالب الذي تسبب في موت ابنه»، مشترطًا أن «يعود المتهم إلى منزله، وألا تقع أي مسؤولية على قادة المدرسة سواء بالإهمال أو غفيره».

وتابع: «معتز لن يرجع حتى إذا عوقب أحد»، وأضاف الأب أنّه بدأ في تلقي العزاء إثر وفاة ابنه، لافتًا إلى أنّه «تم تشييع الجثمان، أمس الثلاثاء، بعد أداء الصلاة عليه في مسجد الراجحي بالرياض».

وأفاد الطالب «س.ع»، بحسب «عاجل»، أنه ضرب زميله على رقبته، ثم خنقه خلال مشاجرة بينهما، وحسب نص الإفادة المدونة بخط يده.

وبحسب تفاصيل محضر إثبات واقعة وفاة طالب بمدرسة بشر بن الوليد غرب الرياض مخنوقًا، بما في ذلك نصّ إفادة الطرف الثاني في «مشاجرة الموت»، التي استنفرت إدارة تعليم العاصمة والجهات المعنية منذ الإبلاغ عنها صباح الاثنين.

وأفاد الطالب «س.ع» أنه قام بضرب زميله على رقبته، ثم قام بخنقه خلال مشاجرة بينهما، وحسب نص الإفادة المدونة بخط يده، قال الطالب: «ضربت معتز في رقبته، ثم ضربني.. لحقته، طاح على الرصيف خنقته، وقال فكني، وفكيته وصار ينتفض ويتدربى على الأرض».

ولم يذكر الطالب تفاصيل أخرى، غير أنَّ زميلًا له ذكر في شهادته أن معتز «انكتم» بعد أن «تلقى ضربة على رقبته من زميله»، فيما قال آخر: إن معتز «داخ وطاح على رأسه في الرصيف وتقيَّأ، ثم قام يتقلب وانتفض».

وتضمن محضر إثبات الواقعة المحرر بواسطة إدارة المدرسة إشارة إلى محاولات جرت لإسعاف الطالب قبل استدعاء الهلال الأحمر، مع إفادة اثنين من المعلمين شاهدا الطالب وهو مُلْقَى على الأرض وشاركا في محاولة إسعافه، دون أن يقدِّما تفاصيل عن الواقعة ذاتها.

وأشار المعلمان إلى فشل محاولات عدة لإسعاف «معتز» تمّت داخل غرفة الإرشاد بعد مشاهدته مُلْقًى على الأرض إلا أنَّ القدر كان أسرع.

