الزعاق: ظهور كوكب الزهرة بالجهة الغربية «قريبًا»

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن كوكب الزهرة يظهر خلال هذه الأيام بالجهة الغربية، وسيكون مزينًا لها طوال أربعة أشهر؛ حيث يزداد كل يوم وضوحًا عن سابقه.

وأضاف الزعاق -عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»- أن مشاهدة كوكب الزهرة بالجهة الغربية، ستبدأ هذه الأيام؛ حيث سيكون قريبًا من مكان غروب الشمس، طوال فترة الشتاء أي طوال الأشهر الأربعة القادمة، مشيرًا إلى أن الكوكب سيُشاهد في جميع أنحاء العالم وتكون رؤيته أوضح في العالم العربي.

وأشار عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، إلى ارتباط ظهور كوكب الزهرة بالثقافة العربية، قائلًا: «كان الآباء يسمونه (نجمة العشاء)؛ لظهوره وقت العشاء، ويسمونه البعض (السراية)؛ لأنه يسري معهم ليلًا، ويحل موعد نومهم مع غيابه، فيما كان يسمى في اللغة العربية (الكوكب الدري)»، مستشهدًا بقول الشاعر العربي: «جاءت مُعذِّبَتِي في غَيْهَبِ الغسق *** كأنَّها الكوكبُ الدريُّ في الأفقِ».

وأوضح الزعاق أن كوكب الزهرة سيكون مُزينًا للجهة الغربية طوال الأشهر الأربعة القادمة، وسيكون أوضح كل يوم عن سابقه؛ فخلال يومين لن يشاهده إلى إلا ذو البصر الحاد، وبنهاية الأسبوع القادم يُشاهد بشكل شبه واضح. أما في الأسبوع بعد القادم فسيُشاهد الكوكب بوضوح؛ لأنه يتحرر الآن من حمرة وعاء الشمس ويدخل في سواد أول الليل.