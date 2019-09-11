بقيادة السعودية.. خطة إسلامية عاجلة لمواجهة «العدوان الإسرائيلي»

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع استثنائي بدعوة من المملكة العربية السعودية، ردًا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن فيها اعتزامه فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية، حال إعادة انتخابه.

وصرّح الأمين العام لـ«التعاون الإسلامي» الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بحسب بيان صادرٍ عن المنظمة اطلعت عليه «عاجل»، بأنَّ المنظمة ستعقد اجتماعًا استثنائيًّا على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من السعودية؛ لبحث هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.

وحمّل العثيمين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقًا لرؤية حل الدولتين، مطالبًا - في الوقت نفسه - جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية، وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

ويُشكِّل هذا الإعلان الخطير اعتداءً جديدًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338، بحسب البيان.

واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها، وخاصة المملكة العربية السعودية (دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة) الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.