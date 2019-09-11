السديس يناقش استعدادات «موسم العمرة» مع اللواء الأحمدي

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في مكتبه أمس الثلاثاء، مع مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، سبلَ التعاون ومناقشة الاستعدادات لموسم العمرة وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية للمعتمرين والزوَّار كي يؤدّوا عباداتهم بكل يُسْر وسهولة، بما يحقّق توجيهات ولاة الأمر لتقديم أرقى الخدمات لزوار وقاصدي بيت الله الحرام.

وحضر الاجتماع الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية والمشرف على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

وأثنى الشيخ السديس على جهود الأمن العام لأمن الحج والعمرة المبذولة للحفاظ على أمن الحجاج والمعتمرين، مؤكدًا أنَّ الرئاسة العامة تولي كامل اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتمّ وجه كي يؤدّي زوار وعمار المسجد الحرام مناسكهم بكل يُسْرٍ وسهولة.