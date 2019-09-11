الحصيني يودع الصيف بـ«أجواء معتدلة وحرارة في العشرينيات» بمعظم المناطق

أكد الخبير في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، وجود تحسن في درجات الحرارة، وقال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وداعًا فصل الصيف، أجواء معتدلة فجر اليوم على معظم مدن المملكة سجلت درجات الحرارة العشرينيات».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبَّهت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لسحب رعدية ممطرة ورياحٍ مثيرة للأتربة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن مناطق الباحة (الباحة، المخواة، المندق، بلجرشي)، وعسير (أبها، الحرجة، النماص، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل)، وجازان (الدرب، الطوال، العارضة، جازان، صامطة)؛ تتعرَّض لسحب رعدية ممطرة ونشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية حتى العاشرة مساءً.

كما تسود رياحٌ مثيرة للأتربة ونشاطٌ في الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على مناطق القصيم (الرس، بريدة، عقلة، الصقور، عنيزة)، والجوف (دومة الجندل)، وحائل (الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل)، والمدينة المنورة (الحناكية، المدينة المنورة، المهد، بدر، ينبع)، ومكة المكرمة (الجموم، الخرمة، القنفذة، الليث، الموية، بحرة، تربة، خليص، رابغ، رنية).

وكانت هيئة الأرصاد، أصدرت تقريرًا بشأن حالة طقس اليوم الأربعاء، توقعت فيه هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة على مرتفعات «جازان وعسير والباحة» وتمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، وأشارت إلى هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة وشرقها، وعلى الأجزاء الجنوبية الغربية من سواحل البحر الأحمر.