السديس يدشِّن حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا»

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس الثلاثاء، حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا» في عامها الثاني، والتي تسهم بعون من الله وتوفيقه في تفعيل العديد من البرامج والأنشطة .

وحثَّ السديس الجميع على بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة، مبينًا أنَّ خدمة الحرمين الشريفين والمعتمرين من أولى اهتمامات ولاة الأمر.

وأكَّد أنَّ خدمة المعتمرين أمانة، قائلًا: نحن مسؤولون عنها بإرشادهم وتوجيههم ومعاملتهم بلطف والاهتمام بكبيرهم قبل صغيرهم، وأنه يجب على منسوبي الرئاسة التحلي بالأمانة والإخلاص والشرف العظيم، حيث إنَّ منسوبي الرئاسة العامة يحملون على عاتقهم شرف خدمة عمّار بيت الله الحرام.