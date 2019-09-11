«التنمية الاجتماعية»: الالتزام بالتوطين يسمح بتجديد رخصة العمل قبل موعدها

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية تجديد رخصة العمل قبل انتهائها للمنشآت المتميزة في التوطين.

وقالت الوزارة –في تغريدة ضمن ردودها على استفسارات أصحاب المنشآت، عبر حسابها «خدمة العملاء» بموقع «تويتر»- إنه إذا كانت المنشأة في النطاق البلاتيني (الأعلى التزامًا بالتوطين) أو الأخضر (ترتفع فيه نسب توطين الوظائف) يمكن تجديد رخصة العمل قبل نهايتها بـ180 يومًا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صممت برنامج نطاقات لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: أولًا- النطاق البلاتيني الذي يتضمن الكيانات المتميزة في التوطين. ثانيًا- النطاق الأخضر المرتفع الذي يشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف. ثالثًا- النطاق الأخضر المتوسط الذي يشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق. رابعًا- النطاق الأخضر المنخفض الذي يشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف. خامسًا- النطاق الأصفر الذي يشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة. سادسًا- النطاق الأحمر الذي يشمل الكيانات الأقل نسبةً في توطين الوظائف.