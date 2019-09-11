الجوازات توضح شروط تسجيل «بلاغ الهروب» وتحدد مدة إلغائه

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن البلاغات المقدمة بشأن تغيب العمالة المنزلية تتطلب الالتزام بالشروط النظامية بشأن «تسجيل الهروب».

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد متابعي المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، بشأن «الإجراءات المفترض اتباعُها لتقديم بلاغ التغيب، ومدى إمكانية سحب بلاغ مضى عليه أكثر من سنة».

وردَّت «مديرية الجوزات»، بتغريدة اطلعت عليها «عاجل»، أن صاحب العمل يمكنه تقديم بلاغ تغيب أو «تسجيل هروب» آليًّا، بعدة شروط تشمل: أولًا- أن تكون الإقامة سارية المفعول. ثانيًا- أن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط ضد كل مكفول. ثالثًا- عدم إمكانية إلغاء بلاغ التغيب من «أبشر» بل بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ. رابعًا- ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مُصدَرة للعامل. خامسًا- إذا تجاوز البلاغ 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًّا، ويُحال المقيم إلى قائمة المراقبة، ويُرحَّل ويُمنَع من دخول المملكة.