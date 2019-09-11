الطبيب السعودي الشبلي يحصل على البورد الأوروبي

في إنجاز جديد للأطباء السعوديين قدمت المنظمة الأوروبية للاستعاضة السنية EPA شهادة البورد والاعتراف الأوروبي للطبيب أحمد بن حسين الشبلي، ليصبح بذلك طبيبًا معتمدًا لديها في قائمة الأطباء المعترف بهم أوروبيًا في تخصّص الاستعاضة السنية وزراعة وتجميل الأسنان، واحتلّ المركز الثاني ضمن الحاصلين عليها في العام الحالي 2019.

ومن جانبها، اعتمدت الكلية الدولية للاستعاضة السنية التي يقع مقرها في سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية الطبيب أحمد الشبلي عضوًا لديها بدرجة عضو تأسيسي، وقد تمَّ تقديم شهادات البورد والاعتراف الأوروبي وعضويتي المنظمة الأوروبية والكلية الدولية في مؤتمرهما السنوي الضخم الذي أُقِيم في مدينة امستردام الهولندية.

وتعدّ المنظمة الأوروبية للاستعاضة السنية والكلية الدولية من أعلى الجهات التي تجمع المتخصصين في هذا المجال في أوروبا وحول العالم.

وتعتمد هذه الجهات الأطباء الذين ترى فيهم الكفاءة العلمية والمقدرة العملية الحاصلين على الدراسات العليا وشهادات الاختصاص من جامعات معترف بها أوروبيًا وعالميًا، ويعدّ الطبيب أحمد الشبل، من أوائل الأطباء السعوديين الحاصلين على شهادة البورد والاعتراف الأوروبي والعضوية التأسيسية للكلية الدولية.

يُشار إلى أنَّ الطبيب أحمد بن حسين الشبلي، يشغل حاليًا منصب المدير الطبي في مركز طب الأسنان التخصصي في منطقة جازان التابع لوزارة الصحة، وهو خريج جامعة الملك سعود بالرياض، ومن ثمَّ تمَّ ابتعاثه من قبل وزارة الصحة ليحصل على شهادة الاختصاص في الاستعاضة السنية وزراعة وتجميل الأسنان بعد أن أتمَّ دراسته العليا وتدريبه الإكلينيكي في جامعة جنت في مملكة بلجيكا.