«الدفاع المدني» تطلق صافرات إنذار تجريبية بالرياض و3 محافظات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إجراء تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس 20 / 1 / 1441هـ (الموافق 19 / 9 / 2019م).
جاء ذلك حسبما صرّح الناطق باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل».
وأكّد المتحدث أنّ هذه التجربة مجدولة مسبقًا، وتهدف للتأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.
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