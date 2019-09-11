التحالف يعترض ويُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف - تحالف دعم الشرعية في اليمن- اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية في مدينة نجران. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار –مسيّرة- أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران. وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وشدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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