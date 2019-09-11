مستشفى الرعاية المديدة ينفذ أكثر من ألف زيارة

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - حفرالباطن

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نفذ مستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن عدة زيارات للمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم بسبب حالتهم المرضية المزمنة، حيث زار الفريق الطبي المختص 1،545 مريضاً خلال عام 1440هـ في منازلهم، وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم من قياس العلامات الحيوية وتغيير أنابيب التغذية والقسطرة البولية، وأخذ العينات المخبرية، ومتابعة علاج القرح الفراشية.

وتخطى عدد المستفيدين من برامج قسم الرعاية الصحية المنزلية خلال العام نفسه 71 مريضاً تم من خلالها اعتمادهم وتسجيلهم إلكترونياً.

وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم جميع الخدمات الوقائية والعلاجية، كما تسعى على تطوير برامج قسم الرعاية الصحية المنزلية بتوفير كافة المستلزمات الطبية إضافة إلى تزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة والكشف على حالتهم بمشاركة فريق صحي متعدد التخصصات ذي خبرات عالية.







