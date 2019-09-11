المملكة تشاهد الزهرة طوال 4 أشهر والزعاق يوضح السبب

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن خلال هذه الأيام سنبدأ مشاهدة كوكب الزهرة بالجهة الغربية من بعد مغيب الشمس.

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وقال الزعاق إنه سيتم مشاهدة كوكب الزهرة طوال 4 الأشهر المقبلة أي خلال فترة الشتاء، موضحًا أن البعض يسميه نجمة العشاء لأنها تظهر وقت العشاء، كما يسمى في اللغة العربية الكوكب الدري.

وأضاف أن الزهرة سيشاهَد الأسبوع المقبل بشكل شبه واضح، والأسبوع الذي يليه سيظهر بشكل أكثر وضوحًا.