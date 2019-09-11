الان تتابع والد الطفل المقتول في مدرسة بالرياض يتنازل عن قاتل ابنه مقابل شرطين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلن والد الطفل الذي قُتل داخل المدرسة في مدينة الرياض بالتنازل عن قاتل ابنه مقابل شرطين هما خروج الطفل الذي قتل ابنه وعدم معاقبة إدارة ومعلمي المدرسة.
ومن الجدير ذكره واقعة مقتل طفل (12 عامًا) على يد زميله خنقًا، داخل باحة إحدى المدارس في السعودية، أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما انفك تحوّل إلى نقاش حول الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب واحدة من أبشع الجرائم في المملكة، وفق مغردين غاضبين.
ما بين مسؤولية المعلمين أو أولياء الأمور، ثمة أسباب أخرى تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والألعاب الإلكترونية التي اعتبرها المغردون خطرًا يداهم الأطفال، لاسيما أن الواقعة الأخيرة تأتي بعد أيام من مقتل شخص برصاص طائش أطلقه طفل في إحدى حفلات الزفاف، ما يشير إلى تقليد الأطفال للألعاب العنيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر والد الطفل المقتول في مدرسة بالرياض يتنازل عن قاتل ابنه مقابل شرطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.